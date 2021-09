Ela não para! Os BFFs gringos de Anitta

A temporada de Anitta nos Estados Unidos tem dado o que falar. Depois de rumores sobre um possível affair com o ator Austin North, da série Outer Banks, da Netflix, e de uma amizade inesperada com o rapper Lil Nas X, a cantora foi flagrada em um clique de ninguém mais ninguém menos que Kim Kardashian. Na foto, Anitta está conversando com Hailey Bieber, e vale lembrar que a funkeira já figurou um post do marido da modelo, Justin Bieber.

Essas estão longes de serem as únicas amizades internacionais da Girl From Rio — e olha que não falamos feats, é amizade mesmo! Desde de receber celebridades em sua mansão no Rio de Janeiro a frequentar a casa deles no exterior, a funkeira acumula amigos (sempre influentes, né, meninas?) por onde passa.

Relembre agora alguns dos bffs gringos de Anitta!