As polêmicas de Nego do Borel na primeira semana em 'A Fazenda 13'

Os desafetos fora de A Fazenda 13 também vieram à tona dentro do reality. Gui Araújo lavou a roupa suja com o funkeiro, mas eles não conseguiram se resolver, chegando até mesmo a uma quase agressão física.

Duda Reis é um dos motivos do afastamento dos dois, já que a ruiva terminou o noivado com o cantor de forma bastante conturbada e, meses depois, teve um affair com o modelo.