Música do BTS com Coldplay será lançada nesta madrugada

A Army está roendo as unhas! Nesta sexta-feira, 24, a faixa "My Universe" será lançada à 1h da madrugada no Brasil. Feita em parceria entre Coldplay e BTS, a música nem saiu e já está causando um enorme alvoroço nas redes sociais. Há uma prévia da música em vídeo publicado pelo BTS no TikTok no dia 13 de setembro.

Ela é a décima canção do novo disco do Coldplay, intitulado "Music of the spheres", com estreia marcada para 15 de outubro. Junto à organização One Tree Planted, uma árvore será plantada e mantida pela banda e seus parceiros, a cada CD, vinil e cassete adquirido na loja oficial.

Os donos dos sucessos "Yellow" e "The Scientist" compartilharam trechos da letra no Twitter, que mistura coreano e inglês, aumentando ainda mais a agitação: