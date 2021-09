Marca de Mateus Verdelho se une à JanSport para collab de mochilas e pochetes

Mateus Verdelho, que se tornou papai pela segunda vez, anunciou uma collab que promete dar o que falar! A Hollywoodogz, marca de roupas e acessórios de Mateus, se uniu à gigante JanSport para a confecção de uma parceria exclusiva de mochilas e pochetes.

Serão 11 modelos elaborados com a líder do mercado de mochilas, carregados com o estilo streetwear clássico da marca do marido de Shantal.

"Queríamos sair do padrão convencional de uma mochila. Para isso, usamos e abusamos da criatividade, criando uma série de produtos que se enquadram em várias ocasiões, desde um almoço de negócios até um encontro casual com os amigos", conta ele.

E a parceria entre as duas marcas surgiu de um modo muito natural. "Enviamos uma mochila para o Mateus, em decorrência do Dia dos Pais, e ele nos respondeu super educado e fofo, falando o quanto é fã da marca. Nós o convidamos para um café e começamos a desenvolver nossa colaboração", revela Grazziela Nicastro, brand manager da JanSport.

"Ele tem o dom de dar um toque especial e único em todos os produtos em que se envolve. Além disso, o processo criativo foi muito bacana. A qualidade dos acessórios e customização ficou impecável. Ele realmente se empenhou em deixar tudo muito correto. Nossa expectativa é atingir um novo público, bacana e descolado, que some no segmento de estilo".