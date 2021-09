Flashback musical: os novos artistas que estão investindo no conceito nostálgico

Cada vez mais, vemos artistas investindo em conceitos nostálgicos em suas canções, usando ritmos dos anos 60, 70, 80 e por aí em diante!

Como exemplo, temos o último álbum de Dua Lipa, que foi inteiro baseado na era disco dos anos 80, ou o CD de The Weeknd, que faz referência ao trabalho de Michael Jackson, e até a nova estrela do pop, Doja Cat, que dominou as paradas com o hit Say So.