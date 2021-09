Lil Nas X, o queridinho dos fãs brasileiros

O álbum de estreia do rapper Lil Nas X, Montero, já nasceu um sucesso. O aguardado projeto, lançado na última sexta-feira, 17, alcançou números impressionantes, com 10 das 15 faixas no Top 50 do Spotify Global. No Brasil, o trabalho de Lil Nas X teve uma recepção ainda mais calorosa: o disco se tornou a terceira maior estreia internacional da história do Spotify, com mais de 4,2 milhões de streams no primeiro dia!

A qualidade de Montero é inegável, mas esse não foi o único fator que fez o cantor virar o queridinho do público brasileiro (e vice e versa). Ele é conhecido por bombar no Twitter com suas publicações irreverentes e provocativas, e se falou em Internet, falou em Brasil. O engajamento dos brasileiros não passou despercebido pelo rapper, que fez do Google Tradutor seu melhor amigo para responder os fãs dedicados à altura. Como não pirar?

Lil Nas X caiu na nossa brincadeira, e nós na dele: uso de expressões provocativas comuns nos fandoms brasileiros, paypal para fã e até memes da Gretchen! Se o single Industry Baby ter alcançado a décima posição no Spotify Brasil foi o suficiente para o rapper se declarar para o país (em português, claro!), imagine agora com esse lançamento bombástico?