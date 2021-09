Savage X Fenty Show Vol. 3, de Rihanna, estreia nesta sexta-feira em streaming

O novo álbum a empresária parece ter deixado em segundo plano, mas felizmente Rihanna serve entretenimento anualmente com o Savage X Fenty Show. A terceira edição do desfile, que apresenta a última coleção da grife de lingerie de Riri, aconteceu nessa quarta-feira, 22, em um hotel de Los Angeles.

O evento reuniu celebridades que vão de Gigi Hadid a Ricky Martin. Mas não se preocupe que Riri não nos deixaria fora dessa: a partir do dia 24 de setembro, o show estará disponível no serviço de streaming Amazon Prime Video, juntamente com as duas primeiras edições.

As apresentações musicais ficaram por conta de Nas, Daddy Yankee, BIA, Jazmine Sullivan, Ricky Martin, Normani e Jade Novah. As aparições especiais contemplam modelos consagrados na indústria e outros nomes do entretenimento, como Adriana Lima, Alek Wek, Behati Prinsloo, Emily Ratajkowski, Erykah Badu, Gigi Hadid, Irina Shayk, Jeremy Pope, Leiomy, Lola Leon, Mena Massoud, Nyjah Huston, Precious Lee, Sabrina Carpenter, Thuso Mbedu, Troye Sivan e Vanessa Hudgens.