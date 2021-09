As novas mulheres da música pop brasileira em 2021

Carol Biazin

Também com 24 anos, Carol esteve como finalista na 6° edição do The Voice Brasil, em 2017. Desde então, a cantora vem investindo em sua carreira, e, no final do ano passado, lançou seu primeiro álbum, Beijo de Judas.

Nele há parcerias marcantes, como a música Rolê, com Gloria Groove, Sempre que der, com Vitão e Tentação, com Luísa Sonza. Não à toa que seus números impressionam: 634.499 ouvintes mensais no Spotify, 25 milhões de streamings nos aplicativos de música e mais de 59 milhões de visualizações em seu canal do YouTube.