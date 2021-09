Sandy e Juliette se apresentam juntas no Domingão do Huck

Logo que saiu do BBB 21, Juliette iniciou a sua jornada como cantora, algo que desejava há muito tempo. No reality, cantava em vários momentos, agradando aos telespectadores com sua voz doce. Claro que isso chamou a atenção de gravadoras e de outros artistas, como é o caso de Anitta. No começo deste mês, após o lançamento do #EPJuliette, a renomada cantora revelou que o início da produção das faixas se deu antes da participante sair do reality.

Rainha, né! Até agora, ela já cantou com figuras prestigiadas como Chico César, Gilberto Gil, Maria Gadu, Alceu Valença, Wesley Safadão, Solange Almeida, Simone & Simaria e ainda aparecerá ao lado de Ivete Sangalo e Claudia Leitte, no "Música Boa ao Vivo", do Multishow, na próxima terça-feira, 28.