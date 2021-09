Conheça Débora, psicóloga de 'A Fazenda' que cuida da saúde mental dos peões

Um dos momentos mais icônicos da edição passada de A Fazenda, da RecordTV, foi Jojo Toddynho amassando uma garrafa para não agredir Biel. Jojo afirmou que "Débora falou que eu tenho que botar o ódio pra fora", e foi assim que descobrimos: Débora é a psicóloga do programa.

Especialista em atender celebridades, ela começou essa empreitada nos realities lá em 2001, na extinta Casa dos Artistas, do SBT. Trabalhou em todas as edições do programa e também no reality rural da RecordTV. Ela também acompanha os participantes dos realities Power Couple, Dancing Brasil, The Four e Canta Comigo.

A profissional já tratou mais de 25 participantes de reality, antes e depois do programa ir ao ar. Depois dessa experiência toda, a psicóloga criou um site apresentando seu trabalho e abordagem: Psicologia da Fama. Nem somos famosos, mas já queremos.