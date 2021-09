Quem será o novo apresentador do BBB?

Ana Clara

A jornalista Ana Clara participou da 18° edição do BBB, ao lado de seu pai, Ayrton Lima. Sua presença rendeu polêmicas e recordes, como o maior tempo de duração em uma prova de resistência, junto com o ex-brother Kaysar. Ela também foi a participante que alcançou mais rápido o número de 1 milhão de seguidores no Instagram até aquele momento.

Hoje com 9,6 milhões, já se tornou uma apresentadora popular da TV Globo, com passagens pelo Video Show, The Voice Brasil, e, este ano, no Plantão BBB e no reality No Limite da emissora. Seu desempenho foi tão bom, que muitos pedem para que ela se torne a apresentadora oficial do programa.