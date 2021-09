Tudo que você precisa saber sobre 'Ted Lasso', eleita pelo Emmy a comédia do ano

Apple Tv +

Críticas

A produção se tornou queridinha e já levou prêmios no Screen Actors Guild Awards, no Critics 'Choice Awards, no Writers Guild of America Awards e no Globo de Ouro.

No Emmy Awards deste ano, a série teve 20 indicações e entre suas vitórias nas categorias de comédia estão: Melhor Série, Melhor Ator, com vitória de Sudeikis, e Melhor Atriz e Ator coadjuvante, com Hannah Waddingham e Brett Goldstein levando os troféus para casa.