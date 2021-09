Direto dos anos 2000, trend da barriga à mostra retorna aos looks fashionistas

Se há algumas temporadas a cintura alta reinou nos looks das fashionistas, hoje, uma tendência totalmente oposta vinda direto dos anos 2000, parece ter voltado com tudo.

Ao invés de mostrar a área do estômago com blusas cropped, a barriga à mostra—incluindo o umbigo—parece estar conquistando muitas famosas e o street style.

Em alguns desfiles da semana de moda de Nova York, foi possível conferir inspirações de look com o combo top + peça cintura baixa, como na passarela de Maryam Nassir Zadeh, e no visual de Gigi Hadid, que desfilou para Brandon Maxwell, com conjunto de calça e blazer.