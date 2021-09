Pabllo Vittar e BLACKPINK têm presença garantida no Just Dance 2022

Bem que a Pabllo disse que é uma semana pra passar mal! As lendas Pabllo Vittar e BLACKPINK terão músicas no jogo de dança Just Dance 2022. A segunda lista de músicas do game foi divulgada pela editora Ubisoft e pela desenvolvedora Ubisoft Paris nesta quarta-feira, 22.

Fandoms unidos é tudo de bom mesmo. A cultura pop tá sempre dando um jeito de levar seus seguidores à loucura. A faixa escolhida da cantora drag foi Flash Pose, um sucesso de Pabllo com Charli XCX, lançada em 2019 e com mais de 27 milhões de visualizações no videoclipe.

Já a do grupo de K-Pop foi BOOMBAYAH, que faz parte dos vários hits das estrelas, divulgada em 2016 e contendo mais de 1,2 bilhão de views na plataforma do YouTube.