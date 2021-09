Quem sai? Chegou o dia da primeira eliminação de 'A Fazenda 13'

Agora não tem mais escapatória: depois da prova do fazendeiro disputada na quarta-feira, 22, e vencida por Erika; Nego do Borel, Liziane e Solange estão oficialmente na primeira roça de A Fazenda, da RecordTV. Agora, a permanência dos peões na casa está na mão do público. O resultado sobre o eliminado será anunciado ao vivo na edição desta quinta-feira, 23.

Borel, Erika, Liziane e Solange estavam todos na berlinda, mas Erika venceu a prova do fazendeiro e escapou da temida eliminação. Participaram da disputa apenas as peoas. O cantor, indicado pelo fazendeiro da semana, Gui Araújo, não teve nem chance de fugir do destino de roceiro. E agora, quem sai?

Para os peões, o resultado é certo: sexta-feira já irá amanhecer sem a presença de Nego do Borel na casa. As polêmicas, acessos de raiva e desentendimentos generalizados do funkeiro não estão sendo bem vistos pelos colegas — e nem pelos espectadores. "Quero que vocês me deem mais essa chance e que o Brasil conheça quem é o Leno Maycon. Eu sou ser humano e todo ser humano erra", pediu ele. E agora, gente?