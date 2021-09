Medrado e Rico fazem as pazes e rapper desiste de deixar 'A Fazenda 13'

A justificativa de Medrado para votar em Rico Melquiades na formação da primeira roça em A Fazenda, da RecordTV, não agradou em nada o comediante. Conhecido pelo pavio curto, Melquiades e a Medrado engajaram em uma discussão que durou até o outro dia, e deixou a rapper no limite.

A rapper confessou à Aline estar muito abalada psicologicamente e querer sair do reality — chegando até a puxar o sino, duas vezes! Após perceber a situação, eles fizeram as pazes e a peoa decidiu continuar no jogo.

Tudo começou quando o ex-De Férias Com o Ex confessou à cantora que Marina Ferrari era rica e não precisava estar na atração. A rapper não gostou nada da atitude e a revelou em rede nacional durante a formação da roça, para justificar o voto no comediante. Além de negar as acusações de Medrado, Rico chamou-a de "soberba, falsa e mentirosa".