A Fazenda 13: Erika Schneider vence prova, escapa da roça e é a nova fazendeira

Uma nova chance pra brilhar! Erika Schneider foi a grande vencedora da prova do fazendeiro e conquistou o chapéu da semana na noite desta quarta-feira, 22. A peoa de A Fazenda 13, da RecordTV, mandou os outros três participantes da roça, Nego do Borel, Solange Gomes e Liziane Gutierrez direto para as mãos do público. A ex-bailarina do Domingão do Faustão, da Rede Globo, possui uma vasta carreira profissional, ao contrário do que alguns peões vem falando por aí.

Erasmo Viana e Gui Araujo duvidaram de sua trajetória, depois do ex de Anitta comentar sobre seu desentendimento com a modelo: "Ela [Erika] veio falar 'ah, porque a minha carreira depois?' Fiquei pensando assim, quem tem uma carreira bem estabelecida não precisa vir pra cá, né?". O influencer fitness respondeu: "Pelo amor de Deus. Não sei qual (carreira)".

A própria Erika já sabia que esse tipo de julgamento poderia rolar. Para a artista, uma mulher independente pode incomodar alguns homens mesmo. Mas ela não cai nessa.