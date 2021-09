Meghan Markle e Príncipe Harry fazem 1ª aparição pública após nascimento de Lili

Roy Rochlin/Getty Images

Recentemente, eles posaram para a capa da revista Time como duas das 100 pessoas mais influentes em 2021. "Em um mundo onde todos têm uma opinião sobre pessoas que não conhecem, o duque e a duquesa têm compaixão pelas pessoas que não conhecem", escreveu o chef e fundador da World Central Kitchen, José Andrés, na Time. "Eles não apenas opinam. Eles correm em direção à luta".

A viagem do casal para a cidade de Nova York também incluirá uma aparição no Global Citizen Live, no Central Park no sábado, 25.