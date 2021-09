Thomaz Costa ironiza suposta ficada entre Duda Reis e João Guilherme

Duda Reis e João Guilherme juntos? Sim, você leu certo. Segundo informações do perfil Gossip do Dia no Instagram, Duda e João ficaram na madrugada desta quinta-feira, 23, em uma boate sertaneja, Villa JK, em São Paulo.

De acordo com o veículo, os dois estavam em clima super romântico. Vale lembrar que a ruiva terminou recentemente seu namoro com Bruno Rudge.

Assim como o ator e filho de Leonardo, que viu seu namoro chegar ao fim com Jade Picon. Ele, aliás, chegou até mesmo a comentar a suposta ficada da ex com Neymar.