A história real por trás da série I May Destroy You

I May Destroy You foi uma das séries mais indicadas ao Emmy Awards 2021, mas a história dela infelizmente é muito mais real do que você imagina!

No dia 19 de setembro, a estrela e criadora da série, Michaela Coel, levou o troféu por Melhor Roteiro em Minissérie. I May Destroy You conta a história de uma escritora chamada Arabella Essiedu (Michaela) que está tendo problemas em seguir em frente com sua vida após ter sido drogada e estuprada.

Em 2019, Michaela deu uma palestra para o festival Edinburgh International Television e compartilhou que ela também é uma sobrevivente de abuso sexual. Ela descreveu o momento em que recuperou a consciência e se tocou que tinha sido estuprada, enquanto terminava um trabalho como roteirista em sua outra série, Chewing Gum. Isso fez com que ela se inspirasse a escrever uma nova história.

"Eu estava fazendo hora extra no escritório da companhia", relembrou ela. "Eu tinha que entregar um episódio às 7 horas da manhã. Eu dei uma pausa e fui beber com um amigo que estava por perto. Quando recuperei minha consciência, eu estava escrevendo a segunda temporada da série, várias horas depois. Eu fui sortuda - eu tive um flashback. Descobri que tinha abusada sexualmente por estranhos".