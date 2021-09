Sasha Meneghel muda visual e surge com cabelo curto

Sasha Meneghel, que ama combinar looks com o marido, mudou o visual! Através do Instagram, Sasha revelou que está com os fios mais curtinhos.

"Resolvi cortar! E quem foi o responsável, @rafadios. Muito obrigada, amei!", escreveu a loira. No clique, a modelo posa em meio a um cenário paradisíaco na Espanha.

Nos comentários, Sasha recebeu diversos elogios, incluindo a do seu marido, João Figueiredo. "Ow, na moral, ela não tá a coisa mais linda com esse cabelo? Gata para caramba".

"Coisa mais linda! O cabelin", disse sua BFF Bruna Marquezine.