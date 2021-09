Advogado de Britney Spears revela se ela terá acordo pré-nupcial com Asghari

O processo continua: "O processo de acordo pré-nupcial exigirá comunicações e cooperação do tutor de seu patrimônio, mas, conforme referido acima e bem estabelecido no registro, dado que o relacionamento da Sra. Spears com aquele conservador (seu pai) é quebrado, o envolvimento contínuo de Spears impediria a capacidade de negociar e consumar um contrato que todos concordam que é do melhor interesse de Spears".

Britney, de 39 anos, e Sam, de 27 anos, anunciaram seu noivado no Instagram no dia 12 de setembro, cinco anos depois de começarem a namorar. Muitos fãs, incluindo Octavia Spencer, pediram que ela fizesse um acordo pré-nupcial antes do seu terceiro casamento. A estrela vencedora do Oscar mais tarde se desculpou em particular e publicamente para Britney e Sam, que responderam com bom humor.