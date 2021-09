Recomendado para você : Família de Brian Laundrie quebra silêncio após Gabby Petito ter morte confirmada

A família de Brian Laundrie, noivo de Gabby Petito, quebrou o silêncio após a influencer ter a morte confirmada. Os pais de Brian decidiram se pronunciar através de comunicado emitido por seu advogado.

O FBI e a polícia confirmaram a morte de Gabby nessa terça-feira, 21, após seu corpo ser encontrado na Floresta Nacional Bridger-Teton, no Wyoming. Sua morte foi dada como homicídio.

"Que Gabby descanse em paz", disseram Roberta e Christopher Laundrie, em comunicado ao E! News.

Eles não fizeram mais comentários, incluindo quaisquer observações sobre seu filho de 23 anos, que as autoridades têm tentado encontrar desde que os pais relataram seu desaparecimento, menos de uma semana depois que os pais de Gabby informaram o sumiço da filha.

A influencer e o noivo embarcaram em uma viagem pelos Estados Unidos em uma van e ele retornou sozinho no dia 1º de setembro à casa que eles compartilhavam com sua família. Dez dias depois, os pais de Gabby, que perderam contato com a jovem no fim de agosto, reportaram seu desaparecimento.