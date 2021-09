Kaysar lança clipe com ex-participantes de 'BBB' e 'A Fazenda'

O ex-BBB Kaysar Dadour vai lançar nesta sexta-feira, 24, uma nova música de autoria própria. A faixa de Kaysar tem produção do MC Poneis, DJ BL e DJ Pedro Azevedo. O clipe do single arebaba tictic vai ter a presença de ex-participantes de realities. A gravação foi feita em segredo na cidade de São Paulo, em uma parceria da Kazulo Films com a Cembrero Films.

Ele está cada vez mais imerso no mundo da música e sua estreia oficial no meio foi com o som Fogo no Parquinho, divulgada no começo deste ano.

A letra da música é em homenagem à edição do BBB21: "Cuidado o meme vai te pegar legal / Vai sair daqui pro Rafa Portugal".