The Realness Festival trará drag queens de RuPaul's Drag Race para São Paulo

É isso mesmo! No dia 13 de agosto de 2022, a cidade de São Paulo terá um evento mais do que especial. A The Realness Festival gerou enormes expectativas nos fãs do reality show norte-americano RuPaul's Drag Race, criado pela drag queen RuPaul em 2009 e exibido pela Netflix, que já tem a sua décima quarta temporada confirmada.

Além das vencedoras do reality da segunda e sexta temporada do spin-off All Stars do talent show, Alaska Thunderfuck e Kylie Sonique Love, respectivamente, o público poderá ver de perto as apresentações de: Denali Foxx, Jujubee, Ra'Jah O'Hara, Roxxxy Andrews, Tatianna e Trinity K Bonet. Também haverá um Meet & Greet, ou seja, um encontro em que será possível tirar fotos com as drags.

A The Realness surgiu como festa lá em 2017 e carrega em seu currículo outras drags do RuPaul's Drag Race. Em 2022, será transformado em festival pela primeira vez e a vibração em torno do evento já está lá nas alturas.