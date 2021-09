Manu Gavassi anuncia estreia de novo single em premiação

Manu Gavassi está empenhada em introduzir a nova era, o MG4, da forma mais conceitual possível. Dando sequência ao lançamento do primeiro single do álbum, o Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, Manu anunciou o próximo, em um formato ainda não explorado pela cantora: a música Subversiva será apresentada pela primeira vez na premiação MTV Miaw, nesta quinta, 23 — e com participação especial. Quem sabe faz ao vivo, né?

Manu contou ao Portal POPline que a apresentação, desde os arranjos musicais ao figurino, foi inteiramente pensada para o palco da premiação, mas que isso é tudo que pode nos adiantar no momento.

No Instagram, a cantora provocou os fãs com um post em que dá seu próprio significado do termo "subversiva", título da canção. Conceito, coesão, aclamação!