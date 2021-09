'BTS In The SOOP': segunda temporada do reality ganha trailer

Michael Kovac/Getty Images for The Recording Academ

Apesar de uma sensação mundial, os meninos do BTS são reservados. Algo tem que alimentar a devoção da ARMY, fandom do grupo. Para isso, a banda estrela o reality show BTS In The SOOP, que mostra os ídolos em momentos de descanso, fora dos palcos. A segunda temporada do programa será lançada a partir do dia 15 de outubro, mas já temos um trailer para dar uma espiadinha.

Exibido semanalmente na emissora sul-coreana JTBC, os episódios serão disponibilizados na plataforma Weverse nas sextas-feiras, às 10h. Apesar de pago, o aplicativo permite interação entre os artistas de k-pop e os fãs. Para os ARMY: vale a pena, né?

A primeira temporada do BTS In The SOOP foi ao ar em agosto de 2020, e conquistou os fãs logo de cara, que anseiam por saber mais sobre a personalidade dos ídolos, normalmente reservados. A proposta do programa é acompanhar RM, Jin, Suga, J-HOPE, Jimin, V e Jungkook em experiências além do trabalho, como viagem com familiares e amigos para locais afastados.