Documentário sobre Britney Spears na Netflix promete revelar "segredos" da tutela

"Este longa-metragem da Netflix pinta um retrato completo da trajetória da estrela pop, de uma garota a uma mulher presa pela fama e pela família e por seu próprio status legal", diz um comunicado à imprensa.

Da diretora dos documentários How to Fix a Drug Scandal e At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal, o filme "tece uma linha do tempo chocante de antigos e novos participantes, encontros secretos e os bastidores da luta de Britney por sua própria autonomia", revela a Netflix. "Mensagens de texto e correio de voz, assim como novas entrevistas com participantes importantes, deixam claro o que a própria Britney atestou: a história completa ainda não foi contada".

No dia 7 de setembro, Jamie entrou com petição para se retirar como tutor de Britney, dizendo que ele "quer o melhor para sua filha".

O advogado de Britney, Mathew Rosengart, compartilhou comunicado no dia 22 de setembro, que confirmou que seu time está "seguindo em frente" com sua petição do dia 26 de julho para suspender Jamie de seu papel na tutela.

Ele chamou isso de "pré-requisito para a restauração imediata da dignidade e dos direitos fundamentais da minha cliente".

Os fãs poderão ver sua jornada em Britney vs Spears na Netflix no dia 28 de setembro.