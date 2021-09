Maria Rita reflete após se ver como drag queen: "Sou uma boneca"

A nova temporada de Drag Me As a Queen já está entre nós! O primeiro episódio de DMAAQ com celebridades foi ao ar na telinha do Canal E!, na noite de terça-feira, 21, e contou com a presença ilustre de Maria Rita.

A cantora de 44 anos bateu um super papo com nossas musas Ikaro Kadoshi, Penelopy Jean e Rita Von Hunty, e se transformou em uma drag mais que perfeita!

No início do episódio, a estrela, filha da eterna Elis Regina, contou que o isolamento social por conta da pandemia do coronavírus a fez ser uma pessoa menos ansiosa. Além disso, Maria foi sincera ao comentar sobre sua fama de antipática, afirmando ser uma "pessoa tímida".

Ao escolher seu nome de drag, a cantora optou pela sugestão de Ikaro: Selenita.