Marília Mendonça e Maiara & Maraisa celebram lançamento de single em motel

As cantoras sertanejas Marília Mendonça e Maiara & Maraisa celebraram o lançamento de Motel Afrodite, música que faz parte do projeto As Patroas 35%. Mas não foi qualquer divulgação não! Marília, Maiara e Maraisa marcaram presença em um motel de São Paulo, com direito à piscina e roupão, depois de passearem em um shopping da capital paulista.

A cantora de Bebi Liguei postou um vídeo com a dupla de irmãs se divertindo na piscina.

Em clima de relaxamento, elas postaram Stories e vídeos no feed do Instagram para compartilhar o momento com os fãs. Brincaram com uma boia de flamingo e até cantaram juntas.