Tensões marcam a primeira formação da roça em 'A Fazenda 13'

Medrado x Rico

A cantora Fernanda Medrado votou no influenciador Rico Melquiades, e o peão não gostou nem um pouco. A justificativa da artista foi que o ex-participante do De Férias com o Ex, da MTV, estaria espalhando que Marina Ferrari era rica. Rico retribuiu o voto, afirmando "falta de verdade" nas ações de Medrado.

Depois disso, ainda ao vivo, a confusão só aumentou e Rico chamou a peoa de "Falsa, soberba e mentirosa", por estar distorcendo o que disse. Após o fim da votação, já no quarto da sede, Rico deixou claro que irá se vingar de Medrado.