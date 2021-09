Fila e memes marcam início da venda de ingressos do Rock in Rio 2022

Depois de quase 2 anos sem festivais, já era de se imaginar que a edição de 2022 do Rock in Rio seria um sucesso. Mas o festival carioca mostrou que veio para quebrar recordes: em menos de 2 horas, os 200 mil Rock in Rio Card estavam esgotados, e ainda teve gente que ficou de fora. Filas virtuais e problemas na conexão foram alguns dos problemas de logística da venda, mas os internautas aproveitaram para se divertir com a situação.

O Rock in Rio Card é um ingresso que dá ao comprador o direito de escolher qual dia do festival quer frequentar antes de as vendas abrirem para o público geral. As vendas começaram oficialmente às 19h da terça-feira, 21, mas já tinha gente na fila virtual formada pela plataforma Ingresso.com desde às 18h.

Como todo evento de grande porte, o site ficou sobrecarregado e as vendas foram um pouco mais complicadas do que o esperado. Os fandoms de Dua Lipa, Justin Bieber e Demi Lovato, no entanto, não desistiram, e utilizaram dos memes para aliviar o estresse. O famoso "rindo de nervoso".