Borel, Erika, Liziane ou Solange: Quem vai sair em 'A Fazenda 13'?

Nego do Borel, Erika, Liziane ou Solange, quem vai ser o primeiro peão a deixar A Fazenda 13? Após uma semana de confinamento, repleta de polêmicas e intrigas, os participantes se reuniram para formar a primeira roça da edição deste ano do reality da RecordTV. Entre os mais votados, Erika, Liziane e Solange poderão se salvar na disputa da prova do fazendeiro, na noite desta quarta-feira, 22. Nego do Borel, indicado pelo fazendeiro, foi vetado e ficará fora da briga pelo chapéu. Portanto, é o primeiro confirmado da roça.

Ninguém quer sair com tão pouco tempo, mas é o jogo. Na próxima quinta-feira, 24, a partir da escolha do público, um peão ou peoa vai deixar a disputa por R$ 1,5 milhão. Confira como foi a votação:

Por ter ganho a prova de fogo, Bil Araújo recebeu dois poderes, o da chama amarela e da chama vermelha. O ex-BBB escolheu a chama amarela e entregou a Victor Pecoraro o poder da chama vermelha.