A Fazenda 13: Nego do Borel tira sarro de aparência de Liziane Gutierrez

Mais uma vez, as atitudes polêmicas de Nego do Borel em A Fazenda 13, da RecordTV, incitaram revolta no público do reality. A vítima da vez foi Liziane Gutierrez. Em conversa com Erika e Rico Melquíades, nesta terça-feira, 21, Borel tirou sarro da aparência da peoa com uma imitação nada respeitosa. A equipe de Gutierrez já se pronunciou: vai dar processo. Vixi!

Enquanto contava para os colegas de confinamento um episódio que aconteceu na festa do dia 17, o cantor satirizou a aparência de Liziane. Ele mudou a expressão para reproduzir, de forma caricata e ofensiva, a boca da influencer, e ainda completou: "Tá parecendo o coringa".

Não demorou para a atitude repercutir nas redes sociais. Em nota oficial no Instagram, a equipe de Gutierrez relembrou que a aparência da modelo é fruto de um erro médico, tópico sensível para a peoa, que desabafou sobre isso na casa.