Recomendado para você : Britney Spears posta foto rara com os filhos em seu retorno ao Instagram

Britney Spears voltou ao Instagram! Uma semana depois de desativar a rede social, Britney fez seu retorno nesta semana e deu aos fãs notícias sobre a vida pessoal.

A cantora de 39 anos compartilhou duas selfies, em um top floral bordado, que foram tiradas durante suas últimas férias com o noivo, Sam Asghari. No entanto, o que chamou atenção foi uma imagem rara com seus filhos, Sean Preston Federline, de 16 anos, e Jayden James Federline, de 15 anos.

Em uma mensagem emocionante, a estrela escreveu: "Não há nada mais forte do que o amor entre mãe e filhos. Os aniversários dos meus meninos foram na semana passada", iniciou ela. "E infelizmente eles estão crescendo e querem fazer as próprias coisas... Eu tenho que pedir permissão para publicá-los porque eles são homenzinhos extremamente independentes".

Britney, que divide os meninos com seu ex Kevin Federline, revelou que comemorou as novas idades deles com uma pequena festa e muitos doces. Além disso, a musa refletiu sobre o quão rápido os irmãos estão crescendo, admitindo que ainda é difícil de entender isso.