Ryan Reynolds responde após Gerard Butler dizer que não assiste aos seus filmes

Mesmo fora de Free Guy, Ryan Reynolds sabe exatamente como jogar! Uma semana depois de Gerard Butler admitir, em sua entrevista à UNILAD, que nunca assistiu a nenhum dos filmes de Ryan, o astro de Deadpool respondeu com um pouco de descrença.

"Vocês podem acreditar que Gerard Butler não sabe o que 'Free Guy'?", brincou ele na terça-feira, 21, acompanhando um tweet com a manchete do comentário de Butler no Instagram.

Na foto, Reynolds também circulou o próprio tweet, que por acasou apareceu abaixo do artigo em sua linha do tempo. A notícia tratava-se da recente promessa feita por ele e sua esposa Blake Lively de igualar as doações à American Civil Liberties Union e ao NAACP Legal Defense Fund. "Além disso, vocês podem acreditar que os desafios à democracia nunca foram maiores e que Blake e eu igualaremos suas contribuições para @aclu_nationwide e @naacp_ldf? *Ordem dessas questões otimizadas para a Internet, SEM importância".

O assunto do trabalho de Reynolds surgiu na entrevista de Butler à UNILAD no início deste mês, quando o filme Gamer, estrelado por ele em 2009, foi comparado ao último de Ryan centro em jogos, Free Guy.