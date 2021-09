Recomendado para você : Kim Kardashian dá presente de R$ 130 mil para BFF Stephanie Shepherd

Kim Kardashian não economizou no presente para sua amiga e ex-assistente Stephanie Shepherd. No aniversário de 32 anos de Stephanie, Kim cerca de R$ 130 mil no "mimo" para a BFF.

Em vídeo nos Stories, a estrela de KUWTK mostrou a amiga emocionada ao descobrir que ganhou uma bolsa Kelly, da Hermès.

"Isso é uma loucura", diz Stephanie. "Não chore, não chore! Apenas use com saúde", disse Kim, antes de abraçá-la.

Uma bolsa do modelo Kelly, da grife francesa, é bem concorrida e quando está disponível, o preços é alto. Uma bolsa nova Kelly Sellier Noir Black Epsom, da Hermès, igual a de Steph está sendo vendida no Ebay por US$ 25 mil.

Os espectadores de KUWTK foram apresentados à Stephanie inicialmente como assistente de Kim—que, há poucos anos, fez a transição para se tornar COO das marcas Kardashian West. No entanto, em 2017, as duas decidiram se separar profissionalmente (como também documentado no programa), mas permaneceram unidas na amizade.