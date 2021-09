Willie Garson morre aos 57 anos: atores de Sex and the City lamentam a perda

Matt Bomer: "Willie. Não entendo. E não é justo. No ano passado, você me ensinou muito sobre coragem, resiliência e amor. Ainda não envolvi minha cabeça em um mundo sem você nele—onde não posso ligar para você quando preciso rir ou me inspirar. A última coisa que você fez quando nos despedimos foi baixar sua máscara (odeio a Covid), sorrir e piscar para mim. Sei que não foi reflexo da dor que você estava passando, mas foi um indicativo de tudo que você foi e é para mim: alguém que me levantou, que me fez melhor e que sempre, sempre me fez sorrir. Isso também me lembrou o quão forte é nossa família White Collar. Estávamos todos lá por Willie e um pelo outro. Eu te amo para sempre Willie Garson. Você vive em nossos corações e mentes sempre: e sua família White Collar está sempre aqui para Nathen. Guarde um lugar para mim, porque você sabe que eu quero estar lá na sua mesa".