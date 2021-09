Gabby Petito, de 22 anos, tem morte confirmada e autópsia aponta homicídio

Instagram

Dito isso, relatórios policiais e vídeos de mídia social forneceram aos investigadores detalhes sobre os últimos dias de Petito.

De acordo com a NBC News, as próprias contas da jovem nas redes sociais, bem como as suas comunicações com a família, revelaram que ela e Laundrie viajaram por Utah, Colorado e Kansas, antes de terminar em Wyoming, onde Petito foi vista pela última vez.

Foi durante suas viagens a Utah que o casal teve um encontro com as autoridades locais. Ainda segundo a NBC News, dois policiais responderam a um relatório de um "problema doméstico" entre os dois em 12 de agosto.

Um oficial escreveu no relatório que Petito disse ter esbofeteado o noivo durante uma briga, o que o levou a mantê-la fora da van. Mais tarde, ela conseguiu entrar no veículo. Quando eles falaram com a polícia, indicaram que as tensões eram frequentes por causa de problemas de saúde mental. O relatório dizia: "O tempo gasto criou tensão emocional entre eles e aumentou o número de discussões".