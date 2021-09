Duda Reis fala sobre sua nova linha de maquiagem, Kardashians e relações abusivas

Primeiramente, perguntamos para Duda sobre os rumores de um possível projeto musical que ela iria lançar em breve.

"Meus seguidores gostariam que eu seguisse carreira musical, mas eu não dou conta de fazer tudo", disse ela. "Eu gosto de fazer as coisas com maestria, não de qualquer jeito. E infelizmente não estou com esse tempo no momento".

Ainda assim, ela não descarta a possibilidade de se arriscar no mundo da música: "Quem sabe um dia".

Então, que está deixando Duda tão ocupada? Apesar dela não poder dar muitos detalhes, a atriz revelou que vai participar de um projeto "de atuação com música". Será que é um clipe ou um musical?

"Eu estou com uns projetos que tem relação com música. Não é um single ou uma carreira musical em si, mas é um projeto de atuação e tem conexão com música, por isso muita gente acha que eu vou me lançar como cantora, mas no momento não". Estamos de olho!