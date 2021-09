Thaeme Mariôto lança clipe em homenagem à filha que vai nascer

Como não chorar? Aos 9 meses de gravidez, Thaeme Mariôto está contando os minutos para a filha Ivy vir ao mundo. Com os sentimentos à flor da pele, Thaeme soltou nesta segunda, 20, um videoclipe chamado Ivy, Pode Vir.

Lançada no YouTube, a música fala sobre o que ela passou até agora e como está ansiosa para receber a segunda herdeira. A composição foi feita em conjunto com os amigos Igor e Leo e, ao assistir o clipe, é emocionante ver como a cantora traduz suas vivências em música.

A artista, que faz dupla com Thiago, conta com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, e o público feminino da cantora pode se identificar com a temática da maternidade.