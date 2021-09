Bel Mota entrevista a atleta paralímpica Vanessa Cristina I Feras do E!

Bel Mota está de volta com mais uma mulher fera do esporte paraolímpico! Depois de bater um papo com outras musas inspiradoras, Bel entrevista Vanessa Cristina para o Feras do E!.

Em fevereiro de 2014, a maratonista, da classe T54 para cadeira de rodas, precisou amputar a perna após um acidente de moto. Ela conta que mudou o percurso de trabalho bem neste dia. "A parte que eu chorei mais foi porque eu tive que me desfazer do salto", brinca Vanessa, que desde então, passou a usar prótese e foi descoberta em um ponto de ônibus.

"Eu nunca tinha ouvido falar que existia esporte para pessoas com deficiência", acrescenta a atleta. "Quando eu fiz a minha primeira competição e senti aquele vento no resto, eu não quis mais sair da cadeira".