A Fazenda 13: Saiba tudo sobre a formação da primeira roça

Até agora, tudo são flores. Durante a edição ao vivo desta terça-feira, 21,de A Fazenda 13, da RecordTV, será formada a primeira roça, e é aí que as coisas começam a ficar interessantes. O fazendeiro da semana, Gui Araújo, garantiu imunidade. O mesmo aconteceu com Stefhane Matos, vencedora na votação popular do paiol, e Aline Mineiro, que se salvou da eliminação durante a "Dinâmica do Baú".

Ao todo, 13 peões estão elegíveis para a roça, sendo o primeiro nome escolhido pelo fazendeiro. Ainda sobrarão duas vagas na berlinda para escolha no voto dos outros peões. Os moradores da baia não podem ser votados. Tiago Piquilo, Dayane Mello, MC Gui e Liziane Gutierrez são os residentes da vez.

Piquilo e Dayane foram para a baia por perderem a prova de fogo do último domingo, 19, para Bil Araújo. Os outros dois foram arrastados pelos primeiros moradores.