Lisa se torna 2° integrante do BLACKPINK a entrar no Billboard Hot 100

A cantora tailandesa Lisa, que também faz parte do famoso grupo de k-pop BLACKPINK, passou a compor a Billboard Hot 100 nos Estados Unidos!

Com sua faixa lançada no dia 10 de setembro, LALISA, primeiro single solo do seu novo disco intitulado com o mesmo nome, Lisa conquistou o 84° lugar nessa lista que é uma das mais importantes do mundo.

Com isso, duas integrantes do grupo possuem essa marca. Além de Lisa, a estreia solo de Rosé e sua canção On The Ground, divulgada em março, ocupou o 70° lugar na Billboard Hot 100.