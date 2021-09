Recomendado para você : Rock in Rio 2022 inicia venda de ingressos: veja quem já está confirmado!

Para quem quer garantir a sua vaga nos shows do Rock in Rio 2022, é bom se preparar! O Rock in Rio Card, cartão que permite o acesso à pré-venda de ingressos no site, estará disponível para compra a partir das 19h desta terça-feira, 21.

Marcado para setembro de 2022. É a 9ª edição do festival, que rolaria ainda este ano, sendo adiada em função da pandemia do coronavírus. As apresentações serão separadas em três palcos: Mundo, Sunset e New Dance Order.

Vários nomes importantes já foram revelados e o line-up do Palco Mundo tem como principais artistas até o momento Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura, no show do dia 2 de setembro.