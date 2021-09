Recomendado para você : Gui Araújo revela estratégia de Anitta para fugir do cancelamento

Se tem uma coisa que nunca entendemos direito, foi o começo do relacionamento de Anitta com Gui Araújo. Felizmente, o peão contou tudo em bate-papo com Aline Mineiro em A Fazenda 13, da RecordTV — e, consequentemente, para nós também. De acordo com Gui, o casal se via há um tempo, mas o que os fez assumir o relacionamento foi uma estratégia de Anitta para fugir do cancelamento por quebrar a quarentena. Marketeira, né, mores?

Na conversa, o influencer contou que foi passar a quarentena no Rio de Janeiro com um amigo, onde encontrava a cantora ocasionalmente.

Quando um jornalista descobriu dos encontros, para evitar que a notícia fosse publicada e o casal sofresse cancelamento, a equipe de Anitta bolou uma estratégia, e Gui teve que entrar na dança.