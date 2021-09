Recomendado para você : Gui Araújo e Nego do Borel lavam roupa suja e citam atritos fora de 'A Fazenda 13'

E as discussões não param em A Fazenda 13! Na noite desta segunda-feira, 20, Nego do Borel esteve envolvido novamente em um grande desentendimento. Dessa vez, com Gui Araújo. Completando uma semana de programa, o reality da RecordTV está despertando intrigas anteriores entre os peões. Nego do Borel e Gui Araújo relembraram a polêmica entre o funkeiro e sua ex-namorada, Duda Reis.

O cantor afirmou que o ex de Anitta, na época da polêmica com a ruiva, parou de segui-lo nas redes sociais e teve um breve affair com a jovem. "Eu não acho legal você chegar no quarto e falar: 'O que ele deve ter feito com a mina?'. Se você é meu amigo, parceiro, e quer saber o que aconteceu no meu relacionamento, eu te passo tudo", expressou ele.

Gui respondeu com sinceridade: "Eu acho que esse é um bagulho que é melhor para você nem entrar nesse mérito. Você é, sim, um moleque do caralh*, você vai num velório, você anima ele, você sabe dos seus pontos positivos. Mas desde aqui dentro até lá fora, eu não compactuo com várias atitudes suas".