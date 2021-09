Ben Affleck diz que está "admirado" por Jennifer Lopez em rara entrevista

Daniele Venturelli/WireImage

E Jennifer também apoia fortemente o trabalho de Ben. A cantora elogiou recentemente o namorado por sua escrita e atuação no filme The Last Duel, do qual ele co-escreveu com Matt Damon e Nicole Holofcener.

"Estou tão animada para vocês verem este filme!! É o primeiro roteiro que Matt e Ben escreveram junto com Nicole Holofcener desde Gênio Indomável!!", escreve ela no Instagram. "E é incrível!! A atuação de todo o elenco é fantástica. Jodie Comer interpreta a protagonista e ela é incrível!!! Foi uma viagem mágica e espero que gostem das fotos!! #TBT Baci Baci Baci #VivaItalia".

O Festival Internacional de Cinema de Veneza de 2021 marcou a primeira aparição do casal no tapete vermelho desde que reacenderam seu romance em maio deste ano.