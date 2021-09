Shawn Mendes surpreende ao dar opinião sincera sobre namorado de Taylor Swift

Como o cantor explicou: "Ele tem olhos realmente azuis e eu luto com olhos tão azuis, sabe? Tipo, acho mais fácil confiar em olhos castanhos". Ele fez uma pausa e engoliu seco, dizendo que estava falando "demais sobre ele".

Taylor, claramente, discordaria disso! Muitas das letras de suas músicas aludem ao seu gosto por olhos azuis, incluindo "Olhos azuis do oceano olhando nos meus / Sinto que posso afundar, me afogar e morrer" em Gorgeous.

A franqueza do namorado de Camila Cabello irritou alguns fãs, com um tweetando: "Joe Alwyn falhou na verificação de vibração do Shawn Mendes!!!!". E outro comentou que seu viés na cor dos olhos era "a coisa mais engraçada que eu já ouvi".