Quem é Thaisa Carvalho, a nova namorada de Fiuk?

Agora que o relacionamento com Fiuk já se tornou público, todo mundo quer saber quem é a jovem que conquistou o coração do cantor!

Thaisa Carvalho é modelo e atriz formada pela Escola de Atores Wolf Maya e, com foco em trabalhos no teatro, interpretou a personagem Yerma no espetáculo Lua de Sangue em 2019.

A influencer também é empresária e CEO de um salão de beleza em Santos, litoral de São Paulo.